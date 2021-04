Inzidenz bleibt mit 254,3 sehr hoch

Ludwigshafen. Die Inzidenz in Ludwigshafen stagniert seit drei Tagen auf einem hohen Niveau. Bis Mittwochnachmittag sank der Wert minimal auf 254,3. Damit liegt die Chemiestadt in Rheinland-Pfalz nach wie vor auf dem „Spitzenplatz“, gefolgt von Pirmasens (213,8) und Worms (201,1). Wie aus den Daten des Landesuntersuchungsamtes (LUA) hervorgeht, wurden in den vergangenen 24 Stunden 59 neue Fälle gemeldet, die Gesamtzahl stieg auf 8963. Akut infiziert sind 1308 Personen, als genesen gelten 7340. Bis Mittwochnachmittag wurde kein weiterer Todesfall gemeldet. jei

