Inzidenz bleibt hoch

Ludwigshafen. Die Stadt Ludwigshafen ist weiterhin der Corona-Hotspot in Rheinland-Pfalz. Bis Montagnachmittag stieg die Inzidenz auf einen Wert von 254,3. Damit liegt die Chemiestadt im landesweiten Vergleich sogar deutlich vor Mainz (202,5) und Worms (202,3). 71 neue Fälle wurden laut Landesuntersuchungsamt (LUA) bis Montag gemeldet, die Gesamtzahl stieg auf 8827. Auch die Kurve der akut Infizierten zeigt wieder nach oben, aktuell sind 1240 Menschen positiv getestet. Daneben wurde ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit Corona bekannt, es war der 313. in der Stadt.

Die FWG-Fraktion stellt in der kommenden Sitzung des Hauptausschusses einen Antrag auf bessere und transparentere Information der Bürger zum Infektionsgeschehen in der Stadt. Demnach soll die Verwaltung eine übersichtliche Homepage aufbauen, die schnell und übersichtlich alle Fakten zur aktuellen Lage aufzeigt. Auch eine detaillierte Übersicht der einzelnen Stadtteile soll darin enthalten sein, so die FWG. jei