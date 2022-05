Inzidenz bei 122,9

Ludwigshafen. Die Corona-Situation in Ludwigshafen hat sich auch in der vergangenen Woche weiter entspannt. Das geht aus den Daten hervor, die das Landesuntersuchungsamt (LUA) am Freitag veröffentlicht hat. Demnach lag die Sieben-Tage-Inzidenz in der Stadt bei 122,9 – am Freitag vor einer Woche betrug der Wert noch 198,8. Die Gesamtzahl der gemeldeten Fälle stieg in dieser Zeit von 51 694 auf 52 026. Ein weiterer Mensch ist im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben – es war der 422. Todesfall in der Stadt.

Deutlich abgenommen hat im Laufe der vergangenen Woche auch die Zahl stationärer Behandlungen von infizierten in Rheinland-Pfalz. Die Hospitalisierungsinzidenz sank von 3,77 auf 1,84. Diese für die Belastungen im Gesundheitssystem wichtige Kenngröße gibt die Zahl der Krankenhausaufnahmen von Covid-Patienten binnen einer Woche je 100 000 Einwohner an. jei/lrs

