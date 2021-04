„Investor wird belohnt“

Ludwigshafen. Die Grünen im Rat sind nicht überrascht vom Vorschlag der Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD), das neue Rathaus im Metropol-Komplex am Berliner Platz unterzubringen. „Wir haben mehrfach damit gerechnet, dass das Metropol als neues Rathaus vorgeschlagen wird, jetzt ist es offiziell“, sagt der Fraktionschef und baupolitische Sprecher Hans-Uwe Daumann – und kritisiert: „Eigentlich müsste doch zuerst die Stadt ihre Anforderungen an ein Rathaus formulieren, was Funktionalität, Fläche, Arbeitsplatz der Zukunft, Klimaschutz und Wirtschaftlichkeit betrifft, bevor sie mit dem Investor verhandelt.“ In diesem Fall sei es wieder mal umgekehrt.

„Der Investor kann mogeln und bluffen soviel er möchte, am Ende wird er anscheinend belohnt dafür. Wenn schon früher, unter der ehemaligen Stadtspitze mit Eva Lohse und Klaus Dillinger, mit offenen Karten gespielt worden wäre, könnte am Berliner Platz inzwischen schon ein gut geplantes Rathaus stehen“, so Daumann. Dennoch seien die Grünen im Rat offen für die Idee. jei