„Inselsommer light“ eröffnet

Ludwigshafen. Mit einem Konzert des Chiarina-Quartetts und der finnischen Musikerin Charlotta Kerbs alias Charlotta Curves hat am Donnerstag der „Inselsommer light“ begonnen. Das Bild zeigt die Veranstaltung am Abend auf der Parkinsel. Am Freitag wurde das Programm mit einem weiteren Konzert fortgesetzt – die Band Beyond Borders spielte gemeinsam mit Sopranistin Rasoslava Vorgic. An diesem Samstag, 10. Juli, geht es mit dem Auftakt der Newcomer-Reihe weiter. Zu hören ist dann ab 20 Uhr die Coverband Ziemlichblond. Für Besucher gilt die 3G-Regel, Eintritt erfolgt gegen Spende. jei (Bild: Thomas Tröster)

