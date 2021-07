Inselsommer beginnt mit Konzert

Ludwigshafen. Das Chiarina-Quartett und Charlotta Curves machen mit einem Konzert am Donnerstag, 8. Juli, 19 Uhr, den Auftakt zum diesjährigen Inselsommer Light auf der Parkinsel. Das teilt der Verein Kultur Rhein-Neckar mit. Das Quartett wurde im Jahr 2011 von Musikerinnen und Musikern der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz gegründet. Der Name „Chiarina“ geht zurück auf den Kosenamen Robert Schumanns an seine Frau Clara. Die Musiker drücken so ihre Vorliebe für dessen Werke und die Romantik im Allgemeinen aus. Am Donnerstag trifft das Quartett auf die finnische Musikerin Charlotta Curves, die mit vielen Stilen nordischer Volksmusik, mit Soul, Jazz, Pop und Progressive Rock experimentiert.

Am Freitag, 9. Juli, 19 Uhr, geht das Programm mit einem Auftritt von Beyond Borders feat. Rasoslava Vorgic weiter. Die vier Musiker von Beyond Borders präsentieren mit der klassischen Sopranistin ein Repertoire aus Eigenkompositionen und einfallsreichen Arrangements von Barockstücken.

Die Newcomer-Reihe wird am Samstag, 10. Juli, 20 Uhr, mit Ziemlichblond gestartet. Die Coverband, die 2019 gegründet wurde, bringt dreistimmigen Gesang, kombiniert mit einer Vielzahl verschiedener Instrumente, zum Besten. Handwerklich geht es am Freitag und Samstag jeweils von 16 bis 18 Uhr zu. Dann laden Anna Sofia Nylund, Majlen Nylund und Hüseyin Ahmad zu einem Workshop mit dem Titel „Nehmen Sie Platz, bitte!“ ein. Dabei werden individuelle Stühle gestaltet. jei