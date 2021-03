Ludwigshafen. In der Diskussion um die geplante Bebauung am nördlichen Rand des Erfurter Rings in Ruchheim (wir berichteten) appelliert die Bürgerinitiative (BI) an die Stadtratsfraktionen, den Dialog mit den Anwohnern aufzunehmen. Gleichzeitig, so die Bitte der BI, soll ein Tagesordnungspunkt in der Sitzung am Montag, der sich mit dem Thema befasst, verschoben werden. „Es wäre ein furchtbares Zeichen der Stadtverwaltung, hier mit dem Holzhammer Problemsituationen durchzudrücken, ohne mit den Betroffenen vor Ort zu reden“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Wie berichtet, will die GAG auf dem Gelände am Erfurter Ring 146 geförderte Wohneinheiten errichten. Die BI bemängelt an der Planung fehlende Parkplätze sowie Engpässe bei der Kinderbetreuung und fordert einen Kompromiss. jei