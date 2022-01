Ludwigshafen. Der Ludwigshafener Chemiekonzern BASF bietet an zwei Abenden Informationen zum Thema Berufsorientierung an. Die Veranstaltungen im Januar und Februar richten sich nach Angaben des Unternehmens explizit an Eltern beziehungsweise an Lehrkräfte und Berufsberater.

Eltern, deren Kinder sich derzeit beruflich orientieren, sind am Mittwoch, 26. Januar, um 18.30 Uhr zu einer coronabedingt digitalen Veranstaltung unter dem Motto „Die Rolle der Eltern bei der Berufswahl“ eingeladen. Ausbildungsexperten der BASF geben in einem Vortrag Tipps und Anregungen für die Berufsorientierung von Jugendlichen. Im Anschluss können Eltern den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der BASF Fragen stellen.

Der zweite Abend am Mittwoch, 2. Februar, 17 Uhr, richtet sich an alle, die Jugendliche bei ihrer Berufsorientierung beraten – vor allem Lehrkräfte und Berufsberaterinnen und -berater. Vertreter der BASF-Ausbildung erläutern dabei, wie auch unter Corona-Bedingungen gute Berufsberatung funktionieren kann und berichten über Ausbildungsmöglichkeiten im Unternehmen. Eine Anmeldung im Internet unter https://on.basf.com/ausbildung-aktuelles ist erforderlich. Rückfragen an: 0621/60 97 602.