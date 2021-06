Infos zur Ausbildung

Ludwigshafen. Das Klinikum Ludwigshafen, eigenen Angaben nach drittgrößter Arbeitgeber in der Stadt, lädt Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrkräfte am Donnerstag, 24. Juni, 19 Uhr, zu einer digitalen Azubi-Veranstaltung ein. Laut Mitteilung sollen dabei alle wesentlichen Fragen rund um das Thema Ausbildung geklärt werden. Was lernt man als Pflegefachkraft? Was macht ein Operationstechnischer Assistent? Wie viel verdient man als Auszubildender? Antworten darauf geben den Interessierten die Leiter und Lehrkräfte der Schulen am Klinikum.

Dabei hat etwa die Krankenpflegeschule eine lange Tradition, die Operationstechnischen- und Anästhesietechnischen Assistenten dagegen sind jüngere Ausbildungszweige. Für sie gibt es am Klinikum auch eine eigene Schule und zahlreiche Einsatzmöglichkeiten im Haus.

Auch aktuelle Azubis werden an dem Abend zu Wort kommen. Da wegen der Pandemie die Veranstaltungsmöglichkeiten eingeschränkt sind, hat das Klinikum mehrere virtuelle Rundgänge produziert, die von den Teilnehmern erkundet werden können. Eine Anmeldung ist erforderlich per E-Mail an teamplayer@klilu.de oder per WhatsApp-Nachricht an 0151/26 08 12 30. jei