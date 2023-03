Informationsveranstaltung zur Kita-Bedarfsplanung in Ludwigshafen

Ludwigshafen. Angesichts reger Diskussionen und Proteste über fehlende Kita-Plätze in der Stadt lädt der Stadtelternausschuss Ludwigshafen für Donnerstag, 2. März, 19.30 Uhr, zu einer Informationsveranstaltung zum Thema „Kita-Bedarfsplanung für ausreichende Öffnungszeiten, Personalstellen und Plätze“ in das Gemeindehaus der protestantischen Christuskirche in Mundenheim ein. Referent ist Andreas Winheller, Ehrenvorsitzender und langjähriger Vorsitzender des Landeselternausschusses Rheinland-Pfalz. Winheller will an diesem Abend Antworten auf mehrere Fragen geben. Er ist für seine jahrelange Mitwirkung mit dem Verdienstorden des Landes Rheinland-Pfalz ausgezeichnet worden.

Kommunale Kita-Bedarfsplanung soll vorhandene Kinderbetreuungsbedarfe von Eltern und Sorgeberechtigen einer Kommune erfassen. Sie dient zur Festlegung von Betreuungszeiten, Erfassung von Kita-Personalbedarf und zur Vorbereitung von Entscheidungen zum Ausbau von Kita-Plätzen. Doch wie funktioniert die Bedarfsplanung? Wie werden Betreuungsbedarfe ermittelt? Zur besseren Vorbereitung bitten die Veranstalter um Anmeldung der Teilnahme unter presse@stea-lu.de.