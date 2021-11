Info-Pflicht bei Infizierten

Bad Dürkheim. In der Pfalz ziehen immer mehr Gesundheitsämter die Reißleine und fordern Corona-Infizierte auf, selbst ihre Kontaktpersonen zu benachrichtigen. „Sowohl der Inzidenzwert des Landkreises Bad Dürkheim, als auch der Wert der Stadt Neustadt liegen nunmehr in einem Bereich, in dem das Gesundheitsamt Neustadt die Kontaktverfolgung nicht mehr gewährleisten kann“, hieß es auch vom Kreis Bad Dürkheim. Wer positiv getestet wurde, muss seine engen Kontaktpersonen selbst darüber informieren, damit diese sich ihrerseits absondern und sich testen lassen, hieß es.

In Ludwigshafen ist die Sieben-Tage-Inzidenz auf 213,3 gestiegen (Vortag: 204,6). 5,8 Prozent der Intensivbetten in Rheinland-Pfalz sind mit Covid-19-Ekrankten belegt. her