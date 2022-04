In zwei Fällen: Bank-Pin ausgespäht und Geld abgehoben

Ludwigshafen/Speyer. Zwei Fälle von „Shoulder Surfer“ haben sich in der Region ereignet. Das „jemanden über die Schulter schauen“ hört sich zwar harmlos an – dabei spähen jedoch Betrüger am Geldautomaten die PIN meist Älterer aus. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, tritt danach einer der Täter an die Betroffenen heran, lenkt sie durch ein Gespräch ab und entwendet unbemerkt die EC-Karte aus dem Automaten. Der Täter suggeriert dem Opfer, dass die EC-Karte eingezogen wurde. Danach erfolgen die unberechtigten Bargeldabhebungen, bis das Tageslimit erreicht ist. Am Samstag, 5. März, kam es laut Polizei in einer Bank in Ludwigshafen zu solch einem Betrug. Einem 76-Jährigen entstand ein Schaden von 2000 Euro. Am Dienstag, den 22. März wurde zudem in Speyer ein 77-Jähriger von Betrügern ausgespäht – danach fehlte auf seinem Konto ein Betrag im unteren fünfstelligen Bereich.

