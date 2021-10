In Ludwigshafen 49 bestätigte Fälle

Ludwigshafen. Seit Donnerstag gibt es in Ludwigshafen 49 bestätigte Coronafälle – die Zahl der Infizierten stieg somit auf 13 181 an. Insgesamt wurden in Rheinland-Pfalz 835 Corona-Fälle bestätigt, sieben weitere Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Das gab das Landesuntersuchungsamtes (LUA) bekannt. Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz in der Region weist Germersheim mit 192,2 auf, gefolgt von Speyer mit 171,5 und Worms mit 152,2. Am niedrigsten ist sie in Bad Dürkheim mit 60,9. In Ludwigshafen stieg die Inzidenz leicht von 107,2 auf 117,6. her

