In Gaststätten eingebrochen und Spielautomaten aufgehebelt

Ludwigshafen. Unbekannte sind in der Nacht von Mittwoch, 25. August, auf Donnerstag in zwei nebeneinanderliegende Gaststätten in der Jakob-Binder-Straße in Ludwigshafen eingebrochen. Sie hebelten fünf Spielautomaten auf und stahlen das darin befindliche Bargeld, teilte die Polizei mit. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 10000 Euro. Nach dem Raub besprühten die Täter die Automaten mit weißer Farbe.

Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/9632773 bei der Polizei zu melden.