In Gartenhaus eingebrochen - und sich Essen gekocht

Ludwigshafen. Ein Unbekannter ist in der Kleingartenanlage in der Brunckstraße in ein Gartenhaus eingebrochen und hat sich dort eine Mahlzeit zubereitet. Nach Angaben der Polizei ereignete sich die Tat zwischen Sonntag, 17. Oktober, ab 19 Uhr und Donnerstag, 21. Oktober, 18 Uhr. Der Unbekannte bediente an den vorgefundenen Lebensmitteln und richtete ein Gesamtschaden in Höhe von rund 100 Euro an. Die Polize sucht nun nach Zeugen die im Zeitraum zwischen Sonntagabend und Donnerstagabend etwas Verdächtiges in der Kleingartenanlage in der Brunckstraße beobachtet haben. Hinweise unter der Telefonnummer 0621/9632222.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1