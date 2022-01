Was für die Besucher von Restaurants und Kneipen gilt, das gilt noch lange nicht für Abiturienten. Seit einigen Tagen lässt die Diskussion über die Maskenpflicht während der schulischen Reifeprüfung die Emotionen in der Pfalz und im übrigen Teil des Bundeslandes hochkochen. Denn: Dürfen Schorle-Trinker und Saumagenfreunde weiterhin ohne Mund-Nasen-Schutz in den jeweiligen Lokalitäten an ihrem

...