Ludwigshafen. Unbekannte sind zwischen dem 23. und 24. Juni in ein Autohaus in der Untergasse in Ludwigshafen eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, geschah der Einbruch zwischen 19.15 Uhr und 7.30 Uhr. Um in die Geschäftsräume zu gelangen, hebelten die Täter die Tür des Unternehmens auf. Sie entwendeten Bargeld in dreistelliger Höhe. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/ 963 2773 entgegen.

AdUnit urban-intext1