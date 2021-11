Impfzentrum wieder offen

Ludwigshafen/Mainz. Seit diesem Mittwoch ist das Landesimpfzentrum in der Ludwigshafener Walzmühle wieder in Betrieb. Zum Auftakt hatten 600 Impfwillige einen Termin am ersten Tag bekommen. Darüber hinaus versuchten auch einige Menschen, ohne Termin eine Spritze zu bekommen, wie ein Sprecher der Stadt Ludwigshafen meldete. Auch sie wurden versorgt, soweit es die Kapazitäten zuließen. Ab sofort ist das Impfzentrum wieder täglich von 9.30 Uhr bis 17 Uhr in Betrieb. In drei Impfstraßen können täglich 600 Menschen mit den Vakzinen von Biontech oder Moderna versorgt werden. Eine Anmeldung ist online unter https://impftermin.rlp.de/ möglich.

Mehr als 110 000 Menschen haben sich für einen Termin in den acht wiedereröffneten Impfzentren in Rheinland-Pfalz angemeldet. Alle hätten inzwischen einen Termin, so das Gesundheitsministerium.

Wie das Landesuntersuchungsamt (LUA) mitteilte, gelte wegen der neuen Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz das bisherige Warnstufensystem nicht mehr. Das LUA wird täglich die landesweite Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz veröffentlichen. bjz/her