Impfzentrum Ludwigshafen schließt - Jutta Steinruck dankt allen Mitarbeitenden

Ludwigshafen. Das Impfzentrum in Ludwigshafen im Pfalzbau hat am heutigen Donnerstag seinen Betrieb eingestellt. Wie die Stadt Ludwigshafen berichtet, schloss das Impfzentrum um 17 Uhr seine Pforten, da sich der Bund zum Jahresende aus der

Ko-Finanzierung der Impfzentren zurückzieht. In den beiden zurückliegenden Jahren erfolgten an den beiden Standorten (zunächst in der Walzmühle und danach im Foyer des Pfalzbaus) des Ludwigshafener Impfzentrums insgesamt rund 142.900 Impfungen. Davon gab es etwa 55.900 Erst-, zirka 52.900 Zweit- und rund 34.100 Auffrischimpfungen. Die meisten Impfungen – rund 96 Prozent, wurden noch in der Walzmühle verabreicht. Im Mai diesen Jahres nahm das Impfzentrum im Foyer des Pfalzbaus die Arbeit auf, weil der zuvor bestehende Mietvertrag für die Walzmühle ausgelaufen war.

Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck bedankte sich zur Schließung des Impfzentrums bei allen Mitarbeitenden für die geleistete Arbeit. „Im Namen der Stadt danke ich allen, die ihren Elan, ihre Ideen sowie ihre Arbeitskraft einbrachten, um nicht nur den reibungslosen Betrieb des Impfzentrums zu gewährleisteten, sondern die Anstrengungen der Verwaltung zu einem Erfolg führten. Die vertrauensvolle Zusammenarbeit und das gemeinsame Engagement aller haben dies erst ermöglicht.“

