Impfungen verfallen

Ludwigshafen. Im Ludwigshafener Impfzentrum in der Walzmühle kommt es aktuell vermehrt zu Problemen mit nicht eingehaltenen Terminen. „Termine werden einfach nicht wahrgenommen – ohne Absage“, sagte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) am Mittwoch. Gründe dafür seien unter anderem das mangelnde Vertrauen in das Vakzin von AstraZeneca oder doppelte Terminvereinbarungen, wenn Impflinge etwa bei ihrem Hausarzt ein Angebot bekommen. „Das führt dazu, dass Impfstoff übrig bleibt, der im schlechtesten Fall verfällt“, ärgert sich Steinruck. Sie appelliert an Bürger, die einen Termin nicht wahrnehmen wollen, diesen abzusagen. So könnten zumindest andere Menschen die Möglichkeit bekommen, die Impfung zu erhalten.

AdUnit urban-intext1

Impfkoordinatorin Ramona List verdeutlicht das Problem: „Wir hatten am 9. April 1210 Termine vereinbart. Letztlich konnten nur 936 Impfungen durchgeführt werden, obwohl wir noch einige Nachrücker kontaktieren konnten“, sagte sie. Am Dienstag seien von 885 Terminen letztlich nur knapp über 500 tatsächlich durchgeführt worden.

Im Impfzentrum, in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen seien bislang 22 270 Erstimpfungen erfolgt. Ihre Zweitimpfung haben in bislang 8768 Menschen erhalten – das bedeutet eine Quote von 6,0 Prozent. Die Impfungen durch Hausärzte sind hier nicht enthalten. jei