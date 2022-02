Impfungen mit Novavax-Vakzin ab kommender Woche

Ludwigshafen. Ab nächster Woche wird im Ludwigshafener Impfzentrum in der Walzmühle der Impfstoff von Novavax verabreicht. Das berichtete Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) am Montag in der Sitzung des Stadtrats. Bei Nuvaxovid handelt es sich um einen Proteinimpfstoff mit einem Wirkverstärker. Der Impfstoff enthält keine vermehrungsfähigen Viren und ist, wie alle anderen in Deutschland zugelassenen Covid-19-Impfstoffe, funktionell ein Totimpfstoff. Die Anmeldung für eine Impfung mit dem Novavax-Vakzin erfolgt über das Landesportal unter www.impftermin.rlp.de.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Quote der Zweifach-Geimpften beträgt in Ludwigsahfen derzeit 73,04 Prozent, geboostert sind 46,49 Prozent der Bevölkerung.