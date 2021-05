Impfungen in Stadtteilen gefordert

Ludwigshafen. Angesichts der weiter hohen Corona-Infektionszahlen in Ludwigshafen fordert die FWG zielgerichtete Maßnahmen und kritisiert die Datenabweichungen zwischen Gesundheitsamt und Land. „Nachdem Ludwigshafen die höchsten Inzidenzwerte in der Pfalz hat, müssen endlich auch konkrete Maßnahmen ergriffen werden, um die Zahlen zu senken“, heißt es in einer Mitteilung. „In Mannheim sind in den Problemgebieten bereits mobile Impfteams unterwegs, warum passiert in Ludwigshafen nichts in dieser Richtung?“, so die Kritik. Die Einschränkungen seien für Bürger, Gewerbetreibende und Kulturschaffende nicht mehr zu akzeptieren.

AdUnit urban-intext1

Erklärung erwartet

Genauso wenig zu akzeptieren ist laut FWG die Unklarheit bei der Datenlage. Die seit neustem von der Stadt auf der Webseite veröffentlichten, auf die Stadtteile aufgeschlüsselten Fallzahlen würden deutlich unter denen liegen, die das Landesuntersuchungsamt (LUA) täglich liefere. FWG-Vorsitzender Markus Sandmann: „Der RKI-Wert ist für die Maßnahmen, die wegen der Bundesnotbremse eingesteuert werden, entscheidend. Wenn wir errechnet als Stadt weit unter diesem Wert liegen, erwarte ich von der Stadtspitze und dem Landrat eine Erklärung, wieso wir Einkaufsläden schließen, unsere Kinder nicht in die Schule lassen und wieso es diesen massiven Unterschied zwischen den uns vorliegenden und den vom LUA gemeldeten Zahlen gibt.“ Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) hatte zuletzt erklärt, dass der Grund für die deutliche Abweichung noch nicht ermittelt sei.

Am Montag sank der Inzidenzwert laut LUA minimal auf 162. Damit belegt Ludwigshafen im landesweiten Vergleich nach wie vor den „Spitzenplatz“. jei