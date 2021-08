Impfungen auch für Jugendliche

Ludwigshafen. Im Landesimpfzentrum in der Ludwigshafener Walzmühle können sich ab sofort auch Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren gegen das Coronavirus immunisieren lassen. Das teilte die Stadtverwaltung am Mittwoch mit. Dem zugrunde liegt die Entscheidung der Konferenz der Gesundheitsminister. Personen ab zwölf Jahren können zwischen 9.30 und 17 Uhr ohne Termin vorstellig werden und somit an der noch bis 13. August laufenden Sonderaktion teilnehmen. Minderjährige müssen von einer sorgeberechtigten Person begleitet werden. Verabreicht wird der Impfstoff von Biontech. Auch in den Impfzentren in Frankenthal und Speyer werden ab sofort Jugendliche ab zwölf Jahren geimpft. jei

