Ludwigshafen. Nach einer kurzen Impfunterbrechung wegen fehlenden Vakzins vor wenigen Wochen läuft der Betrieb in der Ludwigshafener Walzmühle inzwischen wieder reibungslos. Insgesamt 12 485 Impfungen seien bislang erfolgt, sagte Impfkoordinatorin Ramona List am Freitag. Davon seien 9785 Erstimpfungen und 2700 Zweitimpfungen. Umgerechnet auf alle Bürger, die eine Impfung erhalten können, ergebe das im Stadtgebiet eine Immunisierungsquote von 10,7 Prozent bei der Erstimpfung und 4,9 Prozent bei der Zweitimpfung. Verimpft werden in der Walzmühle derzeit die Vakzine von Biontech/Pfizer, Moderna und AstraZeneca.

Um auch berufstätigen Impfberechtigten einen Termin zu ermöglichen, hat das Impfzentrum auch an Karfreitag geöffnet, wie List erläuterte. Nach wie vor gibt es Termine aber nur nach vorheriger Registrierung. Derzeit sind drei Impfstraßen in Betrieb, sollte mehr Impfstoff geliefert werden, könnten die Kapazitäten jederzeit mit einer Ausweitung der Öffnungszeiten oder Impfungen an Samstagen erhöht werden.

Um auch Menschen in den Flüchtlingsunterkünften über das Impfangebot zu informieren, hat die Verwaltung mehrsprachige Anschreiben verschickt und Aushänge gemacht, wie Sozialdezernentin Beate Steeg (SPD) berichtete. Senioren ab 70 Jahren, die Probleme bei der Registrierung haben, erhalten ebenfalls Hilfe von der Stadt. jei