Impfen ohne Termin

Ludwigshafen. Im Impfzentrum in der Walzmühle können sich auch kommende Woche Impfwillige ohne Termin gegen das Coronavirus immunisieren lassen. Wie die Stadt mitteilt, wird die angelaufene Sonderaktion am Dienstag und Mittwoch, 20. und 21. Juli, fortgeführt. „Auch an diesen Tagen können sich Erwachsene ab 18 Jahren, die ihren Wohn- oder Arbeitsplatz in Ludwigshafen haben, im Impfzentrum jeweils in der Zeit von 9.30 bis 17 Uhr ohne Voranmeldung gegen das Coronavirus impfen lassen“, heißt es in einer Mitteilung. Laut Verwaltung können ausschließlich Erstimpfungen angeboten werden, das Angebot gilt, „solange der Vorrat reicht“.

Inzidenz steigt leicht

Verabreicht werden bei der Sonderimpfaktion die Vakzine von Biontech und Moderna. Um das Angebot wahrnehmen zu können, müssen Interessierte einen Personalausweis oder Pass sowie – wenn vorhanden – einen Impfausweis mitbringen. Bei dem verwendeten Impfstoff handelt es sich um übrig gebliebene Reste wegen abgesagter Termine. Bislang wurden bei der Sonderaktion an zwei Tagen 220 Menschen immunisiert.

Unterdessen schwankt die Inzidenz in der Chemiestadt weiter. Am Donnerstag stieg der Wert leicht auf 9,9. Landesweit gibt es mittlerweile wieder 16 Kommunen, die eine zweistellige Inzidenz aufweisen. Die höchste hat Birkenfeld mit 43,2. jei