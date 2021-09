Impfbusse unterwegs

Ludwigshafen. Mehr als 35 000 Impfungen sind in den Impfbussen der Landesregierung in den vergangenen sechs Wochen erfolgt. Das gab das Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit am Freitag bekannt. Geimpft werde von den sechs Teams an bis zu sieben Tagen wöchentlich.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Ziel der Kampagne ist es, die Impfquote durch wohnortnahe und unbürokratische Angebote weiter zu steigern“, hieß es. In der kommenden Woche stehen die Impfbusse in Freinsheim (20. September, Raiffeisenplatz), Dannstadt-Schauernheim (22. September, Aldi Riedstraße), Dudenhofen (23. September, Penny Speyerer Str.), Mutterstadt (24. September, Platz vor der Neuen Pforte) sowie in Kallstadt (24. September, Platz der 100 Weine). her