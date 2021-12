Impfbus macht bei Ludwigshafener Tafel Halt

Ludwigshafen. Die Tafel in der Bayreuther Straße in Ludwigshafen ruft ihre Kunden zur Corona-Impfung auf. Hierfür werde am 3. Dezember ein Sonder-Impfbuss ab 9 Uhr direkt bei der Tafel im Einsatz sein, gab der Vorsitzende und Organisator des Trägervereins VEhRA, Juergen Hundemer, laut einer Mitteilung bekannt. Es könnten aber auch alle anderen impfbereiten Menschen kommen, hieß es. Personalausweis und Impfpass müssen mitgebracht werden. Im Impfbuss werden die Impfstoffe von Biontech und Johnson & Johnson verimpft. Auch die Booster-Impfungen sind möglich.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Gesundheitsämter in Rheinland-Pfalz haben am Mittwoch so viele Corona-Neuinfektionen registriert wie nie zuvor an einem Tag. Innerhalb von 24 Stunden kamen 2613 Fälle dazu, teilte das Landesuntersuchungsamt mit. Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz gab es im Kreis Germersheim mit 666,5. Danach folgen die Städte Neustadt (572,1) und Speyer (474,9) sowie der Rhein-Pfalz-Kreis (443,9). Ludwigshafen liegt bei einem Wert von 359,3.