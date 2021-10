Impfbus in Mundenheim

Ludwigshafen. Die sechs Impfbusse der Landesregierung sind weiter unterwegs – am Dienstag, 19. Oktober, ist einer von ihnen in Mundenheim in der Wegelnburgstraße im Einsatz. Insgesamt konnten seit Beginn der Impfbuskampagne am 2. August mehr als 58 000 Schutzimpfungen verabreicht werden, berichtete das rheinland-pfälzische Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit.

Wie das Landesuntersuchungsamtes (LUA) am Freitag mitteilte, kam es bei der Übermittlung der Corona-Daten zu einigen Problemen. So kam es zur Verschiebung einer großen Anzahl von Fällen aus der Spalte „aktuelle Fälle“ in die Spalte „Genesen“. Grund dafür sei eine Software-Umstellung bei den der Gesundheitsämtern. Zudem konnte die Hospitalisierungs-Inzidenz nicht angegeben werden, da die Zahlen nicht an das Landesuntersuchungsamt gemeldet wurden. her