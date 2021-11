Impfbus hält bei der Tafel

Ludwigshafen. Angesichts der steigenden Corona-Fallzahlen ruft die Ludwigshafener Tafel ihre Kunden erneut zur Schutzimpfung auf. Nach Angaben des Vorsitzenden des Trägervereins Vehra, Jürgen Hundemer, wird es dazu am Freitag, 3. Dezember, ab 9 Uhr die nächste Möglichkeit geben. Dann macht nämlich ein Impfbus an der Einrichtung in der Bayreuther Straße halt. Die Aktion steht nicht nur Tafel-Kunden offen, auch andere impfwillige Bürgerinnen und Bürger können sich immunisieren lassen. Personalausweis und Impfpass sind mitzubringen. Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren benötigen eine Einverständniserklärung der Eltern, Kinder zwischen zwölf und 15 Jahren müssen in Begleitung eines Erziehungsberechtigten sein. Verabreicht werden die Impfstoffe von Biontech und Johnson & Johnson. Auch Booster-Impfungen sind möglich.

Quote von 80 Prozent

Laut Hundemer ist die Impfbereitschaft unter den Kunden grundsätzlich hoch. 80 Prozent hätten sich den Piks bereits abgeholt. Da dies aus Sicht des Trägervereins Vehra aber noch nicht ausreicht, ruft er erneut zur Immunisierung auf. „Jeder geimpfte trägt zum Schutz der anderen Tafelkunden bei und sichert auch den weiteren Betrieb der Tafel in Ludwigshafen.“ jei