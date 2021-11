Impfbus hält an den Berufbildenden Schulen Technik 1 und 2

Ludwigshafen. Ein Impfbus des Landes Rheinland-Pfalz macht in den kommenden Wochen mehrfach an Bildungseinrichtungen in Ludwigshafen halt. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, sind die erste Station am Mittwoch, 10. November, die Berufsbildenden Schulen Technik 1 und 2 in der Franz-Zang-Straße 3-7. In der Zeit von 8 bis 16 Uhr können sich Interessierte dort ohne Anmeldung gegen das Coronavirus immunisieren lassen. Am Freitag, 19. November, steht der Impfbus dann an der Integrierten Gesamtschule Edigheim (Mühlaustraße 51).

Nach Mitteilung der Stadt gilt das Impfangebot für alle Personen ab zwölf Jahren, die bislang noch nicht gegen Covid-19 geimpft wurden. Mitbringen sollten die Impflinge einen Ausweis und – wenn möglich – einen Impfpass. Jugendliche ab 16 Jahren benötigen eine Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten. Kinder und Jugendliche zwischen zwölf und 16 können aber auch in Begleitung eines Elternteils immunisiert werden.