Impfbus an Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft

Ludwigshafen. Am Donnerstag, 16. Dezember findet eine weitere Corona-Impfaktion an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen statt. Von 8 bis 16 Uhr können auf dem Campus in der Ernst-Boehe-Straße 4 in Mundenheim Personen ab 12 Jahren geimpft werden, wie die Hochschule mitteilt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Aktion findet auf Initiative der Landesregierung und in Zusammenarbeit mit dem DRK statt. Es stehen die Vakzine von Johnson & Johnson und Biontech zur Verfügung. Es sind Erst-, Zweit- oder Booster-Impfungen möglich, letztere bei einem mRNA-Impfstoff nach fünf Monaten, bei Johnson & Johnson nach vier Wochen. Jugendliche zwischen 12 und 16 Jahren brauchen die Begleitung eines Erziehungsberechtigten, ältere Jugendlichen dessen schriftliche Einverständniserklärung. Mitzubringen sind zudem Impfpass und Personalausweis.