Ludwigshafen. Im Impfzentrum in der Ludwigshafener Walzmühle können seit Dienstag keine Impfungen mehr durchgeführt werden. Wie ein Sprecher der Verwaltung am Donnerstag bestätigte, ist der Impfstoff ausgegangen. „Termine können erst wieder ab dem 1. März vergeben werden“, sagte er. Wie viele Termine durch den Vakzin-Mangel verschoben werden mussten, konnte der Sprecher nicht sagen. Zuletzt seien in den beiden Impfstraßen aber rund 160 Menschen pro Tag gegen das Coronavirus immunisiert worden. Insgesamt seien in der Walzmühle bislang 5369 Impfungen durchgeführt worden, 3146 Personen erhielten ihre Erstimpfung, 2223 wurden zwei Mal gepikst. Das Kontingent für den Impfstoff Astrazeneca sei durch das Land zwar erhöht worden, vermehrt hätten Impflinge jedoch ihren Termin nicht wahrgenommen, wenn ihnen dieses Vakzin verabreicht werden sollte.

Ein weiterer Todesfall

Unterdessen steigt die Zahl der Neuinfektionen in Ludwigshafen wieder leicht an. Bis Donnerstag wurden den Behörden 24 neue Fälle gemeldet. Das geht aus den Zahlen hervor, die das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium täglich veröffentlicht. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg wieder über den kritischen Wert von 50 und liegt aktuell bei 52,8. Zum Vergleich: Im Rhein-Pfalz-Kreis beträgt die Inzidenz 41,4 und in Frankenthal 59,5. Daneben wurde ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet. jei