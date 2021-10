Impfangebot für Kinder

Ludwigshafen. Noch bis zum 12. November gibt es ein neues Impfangebot für Schüler. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, können sich Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren beim Landesimpfzentrum melden die Mitarbeiter organisieren dann die Termine bei niedergelassenen Ärzten. Geimpft wird mit dem Impfstoff von BioNTech. Wer zwischen zwölf und 17 Jahre alt sei, benötigt zur Impfung die Einwilligung der Eltern, zudem müssten die Erziehungsberechtigten beim Impftermin dabei sein, hieß es weiter. Wer das Angebot annehmen möchte, kann sich beim Landesimpfzentrum unter Telefon 0621/504-6702/-6703 melden (montags bis freitags von 9 bis 16 Uhr).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In Ludwigshafen bewegen sich sowohl die Sieben-Tage-Inzidenz als auch die Hospitalisierungs-Inzidenz – also die Krankenhausfälle pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen – auf gleichbleibendem Niveau. Die Inzidenz stieg von 76,5 auf 78,8, die Hospitalisierungs-Inzidenz von 1,9 auf zwei. her