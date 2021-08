Impfaktion der Tafel

Ludwigshafen. Die Ludwigshafener Tafel veranstaltet für Kunden und ihre Familien am Samstag, 28. August, eine Impfaktion. In Kooperation mit dem Deutschen Roten Kreuz wird ab 9 Uhr an der Tafel, Bayreuther Straße 35, der Impfstoff Johnson & Johnson verabreicht.

Die Impfung ist kostenlos. Für jede verabreichte Dosis gibt es eine kleine Belohnung. „In erster Linie sollen davon unsere multikulturellen Tafelkunden und ihre Familien eine einfache Impfmöglichkeit bekommen“, heißt es in der Pressemitteilung der Tafel. Aber auch andere Impfwillige können zum Aktionstag vorbeikommen, um sich eine Schutzimpfung verabreichen zu lassen. Mit dem Impfstoff Johnson & Johnson ist nur ein Piks nötig, um sich gegen eine Ansteckung mit Corona zu schützen. Mitbringen müssen Impfwillige ihren Personalausweis. Ein Arzt ist vor Ort und untersucht vorab, ob eine Impfung verabreicht werden darf. Geimpft wird im Zehn-Minuten-Takt. Wer mit dem Auto anreist, findet ausreichend Parkgelegenheiten vor der Tafel. vs