Impfärzte bedroht

Ludwigshafen. So etwas hat Peter Uebel in mehr als 30 Jahren als Arzt nicht erlebt: Ludwigshafener Mediziner, darunter er selbst, erhalten Briefe und Hassmails von Impfgegnern, die im Ton unerträglich seien. Ein aktuelles Schreiben hängte Uebel an, als er sich am Sonntag per Mail zu dem Thema äußerte. „Ihr Schweine, Mörder und Kinderquäler“, ist auf dem anonym versendeten Brief zu lesen, den Uebel in seiner Post fand. Der Tag rücke näher – so steht es in dem Pamphlet – an dem die Ärzte sich verantworten müssten. Sie wüssten schließlich ganz genau, dass die Impfung „mit diesem Dreck Mord ist“. Die Ärzte – so der Vorwurf – unterstützten dieses „weltweite Genexperiment, diesen Genozid. Dafür werdet ihr büßen.“ Er werde Anzeige gegen Unbekannt erstatten, sagte Uebel auf Nachfrage dieser Redaktion.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

© Christoph Blüthner

Trotz der Drohungen ruft der Arzt die Ludwigshafener weiterhin dazu auf, sich impfen zu lassen. Es werde voraussichtlich sehr schwer sein, in der Stadt eine Impfquote von 85 Prozent und damit eine Herdenimmunität zu erreichen. „Das würde für uns in Ludwigshafen bedeuten, dass noch über 30 000 Bürger sich impfen lassen müssen. Da werden wir angesichts der mittlerweile zurückgegangenen Impfzahlen nur schwer hinkommen. Wir haben gerade etwas über 60 Prozent bei den Erstimpfungen geschafft“, so Uebel. Es sei richtig, die Impfung niedrigschwellig anzubieten und immer wieder dafür zu werben: ohne Voranmeldung, mit Impfbussen an Orten, wo viele Menschen zusammenkommen, unbürokratisch.

Falsche Informationen unterwegs

Bürger, die noch unsicher sind, ob sie zur Impfung gehen, dürften sich nicht beeinflussen lassen durch die permanenten falschen Informatioen (Fake News) und Anfeindungen, die von Impfgegnern vor allem in den sozialen Netzwerken versendet werden, sagte Uebel, der auch Fraktionsvorsitzender der CDU im Ludwigshafener Stadtrat ist.

Mittlerweile sei es jedem Impfwilligen möglich, zügig eine Impfung zu bekommen, sei es im noch bestehenden Impfzentrum oder in den vielen Arztpraxen. Wer sich nicht impfen lasse, tue dies entweder aus Desinteresse oder aus Überzeugung. Das müsse man wohl oder übel respektieren. Den vielen Geimpften könnten keine wesentlichen Einschränkungen mehr zugemutet werden. Darüber werde man reden müssen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die 7-Tage-Inzidenz lag in Ludwigshafen am Sonntag bei 16,3. Seit einigen Tagen sinkt die Anzahl der Erkrankungen wieder leicht. sal