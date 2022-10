Immer sozial engagiert

Ludwigshafen. Der frühere Stadtrat und Landtagsabgeordnete Gerd Itzek hat am Samstag seinen 75. Geburtstag gefeiert. Der gebürtige Westpfälzer lebt in Mundenheim und trat 1969 in die SPD ein. Von 1979 bis 2004 gehörte er dem Stadtrat an. Ab 1983 war er 23 Jahre lang Landtagsabgeordneter in Rheinland-Pfalz. Er ist Träger des Ehrenrings der Stadt Ludwigshafen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

SPD-Stadtverbandsvorsitzender David Guthier gratulierte dem Geburtstagskind im Namen seiner Partei: „Gerd Itzek ist eine Persönlichkeit, die sich über Jahrzehnte mit viel Engagement für das Gemeinwohl und die sozialdemokratischen Werte eingesetzt hat und immer noch einsetzt.“

Von 1987 bis 2001 war Itzek Geschäftsführer der SPD-Stadtratsfraktion. Vorsitzender des Stadtverbands war er von 1992 bis 1996. Sein Augenmerk richtete er auf die wirtschaftlichen Belange der Stadt und deren Tochtergesellschaften.

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Lampertheim Neues Online-Ticketsystem startet 2023 Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Verkehr Baustelle in Mannheim-Gartenstadt bleibt bis Februar Mehr erfahren

Im SPD-Ortsverein Mundenheim ist Itzek noch aktiv als Schatzmeister. Der SPD-Ortsvereinsvorsitzende Holger Scharff lobte die Verlässlichkeit und den Einsatz Itzeks für die Gemeinschaft wie etwa für den Kinderschutzbund, die Bürgerinitiative Ludwigshafen (BIL) oder die Jugendarbeit. bcn