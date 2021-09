Immer mehr Briefwähler - Aktuelles zur Corona-Lage in Ludwigshafen

Ludwigshafen. Rund eine Woche vor der Bundestagswahl zeichnet sich auch in Ludwigshafen ein großes Interesse an der Briefwahl ab. So sind bisher nach städtischen Angaben 37 000 Briefwähler verzeichnet worden (Stand: 16. September). Wahlberechtigt sind rund 100 000 Personen. „Aufgrund von Corona wählen mehr Menschen per Briefwahl“, sagte ein Stadtsprecher aus Ludwigshafen. Nach der hohen Briefwahlbeteiligung bei der Landtagswahl im März dieses Jahres hatten viele Städte im Vorfeld vorgesorgt und die Zahl ihrer Briefwahllokale erhöht. So stieg die Zahl in Ludwigshafen von 30 auf 46.

Die Sieben-Tages-Inzidenz in der Stadt hat unterdessen von Samstag auf Sonntag einen Sprung gemacht. Lag sie am Samstag noch bei 107,2, stieg der Wert am Sonntag auf 120, 5. Dagegen fiel die Tages-Hospitalisierungs-Inzidenz am Sonntag leicht auf 1,7 pro 100 000 Einwohner (Samstag: 1,8). Derzeit sind 1003 Menschen in Ludwigshafen mit dem Coronavirus infiziert. her