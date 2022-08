Illegales Lager: 30-Jähriger aus Ludwigshafener Grünanlage vertrieben

Ludwigshafen. Der Kommunale Vollzugsdienst (KVD) hat am Mittwoch in Ludwigshafen ein illegales Lager geräumt. Ein 30-Jähriger hatte sich in einer Grünanlage in der Tiroler Straße häuslich eingerichtet. Ein Anwohner hatte das illegale Lager gemeldet, das in Augenschein genommen wurde, teilt eine Rathaussprecherin mit.

Im Gespräch mit den Einsatzkräften reagierte der Mann ungehalten, aggressiv und wirkte fahrig. Bei der Aufnahme seiner Personalien kam heraus, dass unter anderem eine Aufenthaltsermittlung gegen ihn bestand, weshalb die KVD-Streife die Polizei verständigte. Bis zum Eintreffen der Polizei wurden dem Mann Handschellen angelegt. Nachdem die Polizeibeamten die Maßnahmen getroffen hatten, die in ihren Zuständigkeitsbereich fallen, und den Einsatzort wieder verlassen hatten, brachte die KVD-Streife den Mann in eine Klinik.

Auf der Fahrt dorthin habe er sich beruhigt und kooperativ verhalten. Da keine akute Eigen- oder Fremdgefährdung vorlag, wurde der 30-Jährige im Anschluss an das Erstaufnahmegespräch aus dem Krankenhaus entlassen.