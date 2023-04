Illegale Müllablagerung: 32-jährige Lokalbetreiberin in Ludwigshafen erwischt

Ludwigshafen. Eine Lokalbetreiberin hat am Sonntagmittag illegal ihren Müll in einem Hinterhof in Ludwigshafen abgestellt. Ein Anwohner beobachtete, wie sie unter anderem Kartons, Ölkanister und Lebensmitteleimer neben einem Glascontainer abstellte, berichtet die Stadt. Er sprach die 32-Jährige darauf an, die jedoch einfach abgewinkt und den Hinterhof verlassen habe. Dank seiner genauen Personenbeschreibung konnte der KVD die Frau an der Gaststätte antreffen und mit den Anschuldigungen konfrontieren. Die 32-Jährige gab den Verstoß zu, weshalb sie wegen illegaler Müllablagerung eine Anzeige und ein Bußgeld erwartet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Mülltrennung Biotonnen in Ludwigshafen: Deshalb werden sie bald kontrolliert Mehr erfahren Newsticker Alle Meldungen aus Rhein-Neckar Mehr erfahren Blaulicht Mehrere brennende Mülltonnen in Ludwigshafen-Oggersheim Mehr erfahren

Illegaler Müll ist in Ludwigshafen bereits ein großes Problem, weshalb die Stadt zuletzt härtere Maßnahmen ergriffen hat.