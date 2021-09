Illegale Herbergen

Ludwigshafen. Bei einer gemeinsamen Kontrolle der Polizei und des Bereichs Öffentliche Ordnung, Bekämpfung Schwarzarbeit, haben die Einsatzkräfte am Montag, 6. Septembern, zwei illegal betriebene Beherbergungen entdeckt. Die nicht angemeldeten Pensionen befanden sich in Oppau und Oggersheim. Bei letzterer wurden gefahrdrohende Zustände festgestellt, da im Keller drei Personen in einem kleinen Raum ohne Fenster und ohne zweiten Fluchtweg untergebracht waren. Außerdem wurde dort eine Person angetroffen, die sich illegal in Deutschland aufhielt. Polizei und Stadtverwaltung leiteten weitere Maßnahmen im Rahmen ihrer Zuständigkeiten ein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Vor allem in Oppau gibt es seit längerer Zeit Diskussionen um die sogenannten Monteursunterkünfte und die Begleiterscheinungen (wir berichteten mehrfach). Das Geschäftsmodell ist einigermaßen lukrativ: Statt Wohnungen werden einzelne Zimmer, Betten oder gar Matratzen zu Wucherpreisen vermietet. Leidtragende sind die Anwohner und normale Wohnungssuchende. Demnächst soll es eine Untersuchung der Hochschule zum Thema Wohnungen geben. sal