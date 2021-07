IHks der Region rufen zur Rettung der Innenstädte auf

Covid-19 Ein neuer Corona-Fall im Main-Tauber-Kreis

Ein neuer Fall einer Coronavirus-Infektion wurde am Mittwoch im Main-Tauber-Kreis bestätigt. Die betroffene Person lebt im Gebiet der Stadt Wertheim, ist aus einem Hochinzidenzgebiet im Ausland zurückgekehrt und befindet sich in häuslicher Isolation. Für ihre Kontakte wurde, sofern erforderlich, Quarantäne angeordnet und eine Testung veranlasst. Die Gesamtzahl der bislang bestätigt infizierten Personen im Landkreis beträgt nun 5135. {furtherread} Die Zahl der Genesenen ist um weitere zwei auf 5038 gestiegen. Somit sind derzeit sieben Personen im Landkreis aktiv von einer nachgewiesenen Infektion betroffen. Diese Fälle verteilen sich auf das Gebiet der Kommunen Ahorn: 0, Assamstadt: 0, Bad Mergentheim: 4, Boxberg: 1, Creglingen: 0, Freudenberg: 0, Großrinderfeld: 0, Grünsfeld: 0, Igersheim: 0, Königheim: 0, Külsheim: 0, Lauda-Königshofen: 0, Niederstetten: 0, Tauberbischofsheim: 0, Weikersheim: 0, Werbach: 0, Wertheim: 2 (+1) und Wittighausen: 0. Bei einem Infektionsfall wurde durch nachträgliche Typisierung der Laborprobe die Delta-Variante des Coronavirus nachgewiesen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nach Angaben des Landesgesundheitsamts am Mittwoch im Landkreis bei 1,5. lra/Bild: dpa

