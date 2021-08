IHK zieht in Rheinallee

Ludwigshafen. Während der Bauarbeiten für den neuen Hauptsitz am Ludwigsplatz wird die Industrie- und Handelskammer (IHK) Pfalz ein Ausweichquartier in der Rheinallee beziehen. Laut Mitteilung hat die Vollversammlung der IHK beschlossen, einen Mietvertrag ab Sommer 2022 für die Zwischenimmobilie (Hausnummer 18+20) zu unterzeichnen. „Der IHK war wichtig, auch während der Bauphase in der Innenstadt zu bleiben, um weiterhin gut für ihre Mitgliedsunternehmen erreichbar zu sein“, hieß es.

Daneben wurde die Hauptgeschäftsführung beauftragt, das Vergabeverfahren für den neuen Hauptsitz weiterzuführen. Planmäßig war bereits im Juli der Teilnahmewettbewerb für die europaweite Ausschreibung gestartet. Die ersten Schritte zu Abriss und Neubau sind somit vollzogen. Die Vollversammlung verständigte sich zudem auf eine Baukostenobergrenze von 40 Millionen Euro für den Neubau. jei