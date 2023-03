HWG weitet Angebot aus

Die Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen (HWG) bietet ab dem Wintersemester einen neuen Studiengang an. Im September startet der Bachelorstudiengang Wirtschaftspsychologie, teilte die HWG mit. Der Studiengang soll in sechs Semestern eine wirtschaftswissenschaftliche Ausbildung mit anwendungsorientierten psychologischen Kenntnissen und einer umfassenden Methodenausbildung verbinden. Im 5. Semester ist ein Auslands- oder Praxissemester vorgesehen. Das Studium schließt mit dem Bachelor of Science (B. Sc.) ab.

Wirtschaftspsychologen seien „unserer Beobachtung nach aktuell auf dem Markt sehr gefragt, auch und gerade im wirtschaftlichen Kraftzentrum der Metropolregion Rhein-Neckar“, sagte Klaus Blettner, Dekan des Fachbereichs Marketing und Personalmanagement, bei dem der Studiengang angesiedelt ist. Neben der Praxisnähe liege „der Fokus auf den Bereichen Marketing- und Personalpsychologie“, ergänzte Gerhard Raab, kommissarischer Studiengangleiter.

Interessierte können sich zwischen Ende Mai und Mitte Juli für den Studiengang bewerben. Sie sollten Abitur oder Fachhochschulreife sowie Interesse für wirtschaftliche Zusammenhänge und Psychologie mitbringen. red/kpl