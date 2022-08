Hundeschwimmtag im Ludwigshafener Freibad am Willersinnweiher

Ludwigshafen. Der Bereich Sport und Ehrenamt der Stadt Ludwigshafen bietet am 10. September einen Hundeschwimmtag an. Von 10 bis 17 Uhr dürfen sich die Vierbeiner im Nichtschwimmerbecken des Freibades am Willersinnweiher austoben, bevor das Schwimmbad in die Winterpause geht, teilte die Stadt mit. Der Eintritt zum Hundeschwimmtag beträgt vier Euro für einen Hund plus ein bis zwei Besitzer oder Besitzerinnen. Bringt jemand mehr als einen Hund mit, sind pro weiteren Hund 2,50 Euro zu zahlen. Letzter Einlass ist um 16.15 Uhr.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

"Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr bieten wir auch in diesem Jahr zum Saisonabschluss ein Hundeschwimmen an. Ich hoffe auf gutes Wetter an diesem Tag, sodass möglichst viele Hundebesitzer*innen, deren Vierbeiner gerne ins Wasser gehen, das Angebot nutzen können", sagt Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck.

Der Hundeschwimmtag ist nicht als gemeinsames Baden von Hund und Mensch gedacht, sondern ausschließlich für die Tiere. "Frauchen" und "Herrchen" dürfen aber das Tier ins Becken hinein- oder hinausbegleiten und dabei bis auf Kniehöhe ins Wasser. Abgesehen vom Becken gilt auf dem Freibadgelände die Anleinpflicht. Es stehen kostenfreie Kotbeutel zur Verfügung.