Hunderte Unterschriften für den Straßenausbau

Ludwigshafen. 1721 Menschen haben bis Donnerstagmittag eine Petition zum zügigen Ausbau der Verbindungsstraße zwischen Oggersheim und dem Siedlungsgebiet Melm unterzeichnet. Diese starke Absichtserklärung wurde nun in dieser Woche an Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) übergeben. Mit der Petition fordert die Siedlergemeinschaft BASF-Notwende, auf die die Initiative zurückgeht, eine sichere Anbindung des stark anwachsenden Stadtteils und Neubaugebiets. Es müssten ein beschleunigtes Planungsverfahren und eine sofortige Budgetbereitstellung für eine gut ausgebaute Zufahrtsstraße samt beleuchtetem Fuß- und Radweg erfolgen. Die aktuelle Verbindungsstraße ist viel zu schmal und hat keinen befestigten Radweg, was immer wieder zu gefährlichen Situationen führt. jei (Bild: Thomas Tröster)

