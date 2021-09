Hunde gehen baden

Ludwigshafen. Das Freibad am Willersinnweiher öffnet am Freitag, 17. September, zum letzten Mal für Menschen. Am Mittwoch, 22. September, gibt es – nach dem Vorbild einiger Kommunen in der Region – zwischen 10 und 17.15 Uhr erstmals in Ludwigshafen einen Hundeschwimmtag. Der Eintritt kostet drei Euro für einen Hund plus ein bis zwei Besitzer. Der Hundeschwimmtag ist nicht als gemeinsames Baden von Hund und Mensch gedacht. Besucher müssen geimpft, genesen oder getestet sein. Das Hallenbad Oggersheim öffnet voraussichtlich ab Samstag, 18. September. sal

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1