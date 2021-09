Hund vereitelt Einbruch

Ludwigshafen. Der Aufmerksamkeit eines Hundes ist es zu verdanken, dass im Ruchheimer Gewerbegebiet Am Herrschaftsweiher ein Einbruch in die Oppauer Dampfnudelbräterei vereitelt werden konnte. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wachte die Inhaberin der Firma in der Nacht zum Dienstag gegen 2.40 Uhr auf, weil der Vierbeiner unruhig wurde. Als sie ihn aus der Wohnung auf das Firmengelände nach draußen ließ, stürmte er sofort an den Grundstückszaun und bellte. Die 56-Jährige stellte in diesem Bereich ein großes Loch im Maschendrahtzaun fest. Zudem lagen dort mehrere Glasflaschen, die an einem anderen Platz auf dem Gelände aufbewahrt wurden. Offenbar waren sie für den Abtransport bereitgelegt worden.

Nach Annahme der Polizei wurden die Täter durch den Hund gestört. Die Inhaberin sah noch einen dunklen Kombi auf dem Fußweg hinter dem Anwesen mit hoher Geschwindigkeit wegfahren. Hinweise an die Polizei unter der Telefonnummer 0621/963-27 73 oder per E-Mail an kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de. jei