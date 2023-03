Hund springt gegen Auto in Ludwigshafen und verursacht Schaden

Ludwigshafen. Ein Hund ist gegen ein fahrendes Auto am Dienstagmittag in Ludwigshafen gesprungen. Wie die Polizei mitteilte, wollte eine Person mit dem Hund die Straße in Richtung Friedenspark überqueren, als der Hund um 12.30 Uhr gegen das vorbeifahrende Auto eines 23-Jährigen sprang.

Dabei wurde der Lack von dem Auto zerkratzt. Infolgedessen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 100 Euro. Die Person lief mit dem Hund weiter und konnte dadurch nicht beschrieben werden. Der Hund hingegen soll weiß-graues Fell gehabt und eine gelbe Weste getragen haben.