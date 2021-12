Hüter der Aktenschätze

Ludwigshafen. Die Stadt Ludwigshafen trauert um den früheren Leiter des Stadtarchivs, Willi Breunig. Wie erst jetzt bekannt wurde, ist Breunig am 23. Oktober im 89. Lebensjahr verstorben. „Dr. Willi Breunig hat die Grundlagen dafür gelegt, dass unser Stadtarchiv heute landesweit Standards setzt“, wird Bürgermeisterin Cornelia Reifenberg in der Mitteilung aus dem Rathaus zitiert. „Durch seine unermüdliche Tätigkeit, die er seit 1964 als zweiter Archivar und von 1990 bis 1998 als Leiter der Einrichtung entfaltete, sorgte er unter anderem dafür, dass Ludwigshafen eine fast vollständige Überlieferung an Akten von der Gründung der Gemeinde an besitzt.“

Bereits in den 1960er und -70er Jahren habe Breunig die wertvollen Aktenschätze der städtischen Altregistratur ins Archiv überführen und so sichern lassen. Hunderttausende von Aktenbänden habe er eigenhändig auf ihre „Archivwürdigkeit“ geprüft und für ihre angemessene Verzeichnung gesorgt. red BILD: Privat