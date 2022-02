Mit einer Spende von 850 000 Euro unterstützt die Dietmar Hopp Stiftung den Neubau der Kinderklinik und der Palliativstation am St. Marienkrankenhaus Ludwigshafen. Das teilte das Krankenhaus am Donnerstag in einer Pressemitteilung mit. „Damit leistet die Stiftung einen großen Beitrag zur Verbesserung der Patientenversorgung in diesen beiden wichtigen medizinischen Bereichen“, heißt es darin

...